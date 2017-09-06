JBIC: Япония считает РФ и Дальний Восток воротами на рынки Европы

Главный исполнительный директор Японского банка международного сотрудничества Тадаси Маэда отметил, что это очень важное направление в двустороннем сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Япония рассматривает Россию и Дальний Восток как ворота на европейские рынки. Об этом заявил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) главный исполнительный директор Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда.

"Япония рассматривает Россию и Дальний Восток как ворота на европейские рынки, и наш банк много работает, чтобы материализовать инициативу по строительству этих новых ворот", - сказал он, подчеркнув, что "это очень важное направление в двустороннем сотрудничестве".

Однако, по его словам, для этого необходимо выполнить ряд условий, в том числе создать проектные компании и создать необходимую для этого нормативную базу.

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