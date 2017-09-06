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7 сентября, 03:56
Пассажиропоток на внутренних линиях Приморья к 2021 году увеличится до 60 тыс. человек

За 2016 год перевезено 30 тыс. пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья к 2021 году на внутренних авиалиниях планируют ежегодно перевозить 60 тыс. пассажиров. Об этом сообщил в четверг первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев на Восточном экономическом форуме в ходе сессии "Развитие воздушных перевозок на Дальнем Востоке. Что дальше?".

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"К 2021 году, согласно программе внутренних авиаперевозок Приморского края, планируем перевозить ежегодно 60 тыс. пассажиров, в 2011 было всего 9 тыс. человек. За 2016 год перевезено 30 тыс. пассажиров, рост к 2015 на 14%. Также документ предусматривает введение в эксплуатацию 22 посадочных площадок. В 2011 их было 11, сегодня - 13", - сказал он.

Усольцев также подчеркнул важность местных авиаперевозок для региона. "Приморский край не достаточно развит с точки зрения дорог. Особенно хорошо это показывают наши осенние тайфуны, когда мы имеем отрезанными от большой земли целые поселения и муниципалитеты", - пояснил он.

По его словам, для организации перевозок создано местное предприятие "Пластунавиа", которое занимается эксплуатацией, строительством посадочных площадок, приобретением воздушных судов. Краевые власти на субсидирование авиаперевозок в 2017 году направили 1,104 млрд рублей, подобная сумма предусмотрена субсидии до 2020 года.

"В настоящее время внутренние перевозки осуществляют 3 воздушных судна двух аваиакомпаний. Таким объемом бортов обеспечили большую часть сети советского времени. В планах приобрести еще 4 самолета. Тогда закрываем всю сеть и все расписание", - отметил Усольцев.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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