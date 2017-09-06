Объем международных почтовых посылок в РФ достигает 1,2 млн в день

Глава ФТС Владимир Булавин также отметил, что основной поток интернет-торговли в РФ идет из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Объем международных почтовых отправлений в текущем году, по оценкам Федеральной таможенной службы (ФТС) и "Почты России", достигает 1,2 млн в день, при этом основной поток идет из Китая. Об этом заявил глава ФТС Владимир Булавин в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.

"Мы в процессе диалога по интернет-торговле. Основной поток интернет-торговли на Российскую Федерацию идет из Китая. И если в 2016 году этот поток составил 225 млн [международных почтовых отправлений], то в этом году мы прогнозируем вместе с "Почтой России" 1 млн 200 тыс. в день, а это 500 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, - сказал глава ФТС. - Это достаточно мощный поток, который нужно обработать, и результаты нашей деятельности свидетельствуют о том, что мы должны плотно заниматься его администрированием".

Булавин отметил, что ведомство активно поддерживает отношения с таможенной администрацией Китая. "Мы вышли на подписание соглашения о взаимном признании результатов таможенного контроля, сейчас в стадии завершения наша работа об обмене снимками инспекционно-досмотровых комплексов. Мы также активно работаем и, я думаю, подпишем соглашение по системам управления исками", - сообщил он.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке и завершится 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.