Пучков: необходима работа по повышению стандартов защиты населения и территорий

Глава МЧС добавил, что недооценка природных и техногенных рисков приводит к колоссальному ущербу

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Работа по повышению стандартов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в ближайшей перспективе должна быть усилена с целью создания надежных гарантий безопасности, в том числе на опасных объектах. Об этом сказал глава МЧС России Владимир Пучков, выступая на "круглом столе" на Восточном экономическом форуме.

"Необходимо на ближайшую перспективу выработать направления по созданию надежных гарантий безопасной жизнедеятельности людей, технологической и техногенной безопасности, обеспечению безаварийной работы на объектах повышенной опасности", - сказал он.

По его словам, одна из целей - повысить безопасность населения, проживающего в сейсмически опасных районах.

"Использование международного опыта, достижений ряда стран, наиболее продвинутых в области ликвидации экологических последствий, и, наоборот - выявление острых проблем, поможет рационально строить и реализовывать национальные программы и международное взаимодействие, позволяющие добиваться эффективного снижения потерь от бедствий и катастроф", - отметил Пучков.

Министр подчеркнул, что недооценка природных и техногенных рисков приводит к колоссальному ущербу. "Предотвращение чрезвычайных ситуаций и смягчение последствий бедствий являются главными компонентами в глобальных усилиях по обеспечению безопасности окружающей среды. Во многом недооценка природных и техногенных рисков в быту и на производстве приводят к колоссальным ущербам, исчисляемым десятками миллиардов рублей", - сказал он.

По мнению министра, некоторые отрицательные экологические последствия ЧС проявляют себя не сразу, а спустя месяцы и годы после самой чрезвычайной ситуации. "Поэтому важно заранее смоделировать их последствия, с тем, чтобы принять меры по нормализации экологической обстановки", - сказал Пучков.