МИД Японии: позиция Токио и Сеула по КНДР едина

По словам Таро Коно, Япони и Южная Корея будут тесно сотрудничать в вопросе принятия Совбезом ООН новых санкций

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Позиция Японии и Южной Кореи по КНДР едина - стороны выступают за оказание давления на Пхеньян.

Об этом в четверг заявил журналистам министр иностранных дел Японии Таро Коно по итогам переговоров с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Разницы в наших позициях нет. Мы подтвердили, что будем добиваться от Северной Кореи действий путем оказания давления", - подчеркнул он.

Таро Коно также отметил, что Токио и Сеул будут тесно сотрудничать в вопросе принятия Советом Безопасности ООН новых санкций в отношении Пхеньяна.

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