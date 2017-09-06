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7 сентября, 04:14
"Русгидро" и "Алроса" будут совместно развивать экономический потенциал Якутии

Соответствующий документ в рамках ВЭФ подписали глава "Русгидро" Николай Шульгинов и президент "Алросы" Сергей Иванов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" и "Алроса" договорились о стратегическом сотрудничестве в вопросах развития энергетической инфраструктуры и экономического потенциала Якутии и Дальнего Востока в целом. Соответствующий документ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали глава "Русгидро" Николай Шульгинов и президент "Алросы" Сергей Иванов, сообщается в совместном релизе компаний.

"Стороны рассматривают друг друга в качестве стратегических партнеров и планируют развивать и укреплять сотрудничество по вопросам развития энергетической инфраструктуры и экономического потенциала Республики Саха (Якутии) и Дальнего Востока в целом", - говорится в сообщении.

Иванов также выразил заинтересованность в разработке инструментов, позволяющих повысить точность прогнозов энергопотребления на территории республики.

Шульгинов в свою очередь подчеркнул, что совместная деятельность по развитию Дальнего Востока будет способствовать росту бизнеса компаний.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке и завершится 7 сентября.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Россия
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