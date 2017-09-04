Мун Чжэ Ин: тесное сотрудничество между Южной Кореей и Японией стало еще более необходимым

В свою очередь Синдзо Абэ отметил, что хотел бы ответить на действия Пхеньяна в рамках двустороннего сотрудничества с Сеулом и трехстороннего - с Сеулом и Вашингтоном

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Тесное сотрудничество между Сеулом и Токио на фоне действий КНДР стало еще более важным и необходимым.

Об этом в четверг на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Тесное сотрудничество между двумя странами стало еще более необходимым", - подчеркнул он.

Глава японского правительства в свою очередь отметил, что хотел бы ответить на действия Северной Кореи как в рамках двустороннего сотрудничества с Южной Кореей, так и в рамках трехстороннего альянса Японии, Южной Кореи и США. "Добившись прогресса по разным проблемам, я также хотел бы вместе построить новые японско-южнокорейские отношения, устремленные в будущее", - подчеркнул Абэ.

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