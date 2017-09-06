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7 сентября, 04:16
Сбербанк за семь месяцев выдал малым и средним предприятиям кредитов на 2,5 трлн руб.

Кредитный портфель банка по МСП в настоящее время составляет 1,1 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Сбербанк России в январе - июле 2017 года выдал малым и средним предприятиям (МСП) кредитов на общую сумму 2,52 трлн рублей, следует из материалов к панельной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

"Выдачи Сбербанком кредитов МСП за семь месяцев составили 2,52 трлн рублей, из них малому бизнесу - 198 млрд рублей", - отмечается в материалах.

При этом за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2016 года прирост выдач составил 34 %, в том числе выдачи малому бизнесу увеличились на 72%.

Согласно данным Сбербанка, кредитный портфель банка по МСП в настоящее время составляет 1,1 трлн рублей.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке и завершится 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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