МСБ до конца года получит еще 60 млрд рублей льготных кредитов

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин также подчеркнул, что малый и средний бизнес очень важен для развития экономики страны

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес (МСБ) в 2017 году уже получил около 59 млрд рублей льготных кредитов и до конца года получит еще 60 млрд рублей. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на ВЭФ-2017.

Орешкин подчеркнул, что МСБ очень важен для развития экономики страны. "Что нужно сделать, чтобы малый бизнес рос? Нужно создавать условия. Если посмотреть, то это две ключевые проблемы - это административные барьеры и доступность финансирования", - сказал он.

Министр напомнил, что у малого и среднего бизнеса есть возможность получения льготных кредитов по сниженной ставке ("Программа 6,5"). "Если посмотреть на цифры, в этом году по линии Центрального банка выдано порядка 49 млрд рублей кредитов, по линии правительства - вторая часть этой программы - больше 10 млрд рублей. До конца года ожидаем, что еще больше 60 млрд рублей кредитов в этой области будет выдано", - подчеркнул Орешкин.

Кроме того, министр добавил, что сейчас правительство занимается реформой контрольно-надзорных органов, которая позволит снять негативное влияние на малый и средний бизнес. "Осенью будем рассматривать в парламенте новый законопроект о контроле и надзоре", - отметил он.

Глава МЭР пояснил, что по новой системе проверки бизнеса будут осуществляться не произвольно, а по прозрачной регламентированной системе.

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