Росатом: увеличение темпа ввода АЭС способствует снижению выбросов парниковых газов

Заместитель генерального директора компании Кирилл Комаров также отметил, что мощности атомной энергетики в мире должны возрасти более чем в два раза

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Достижение условий Парижского соглашения, предусматривающего снижение выбросов в атмосферу парниковых газов, возможно при увеличении темпов ввода АЭС в мире. Об этом сообщил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) первый заместитель генерального директора ГК "Росатом" Кирилл Комаров.

"Чтобы достичь тех целей, которые заложены в этом [Парижском] соглашении с точки зрения сокращения количества выбросов в атмосферу, установленные мощности атомной энергетики в мире должны возрасти более чем в два раза - с сегодняшних 390 ГВт до примерно 930 ГВт к 2050 году. Это сценарий, который подготовлен на сегодняшний день МЭА [Международное энергетическое агентство], и мы верим в его реалистичность. Другое дело - чтобы он стал возможным, мы должны научиться на горизонте где-то десяти лет интенсифицировать работу по сооружению новых атомных станций - вводить в целом в мире по 20 ГВт в год новых атомных мощностей", - сказал он.

"Для сравнения могу сказать, что это вполне достижимая история, потому что сегодня вводится примерно 10 ГВт в год уже на протяжении трех последних лет", - добавил Комаров. В качестве примера он привел 1984 год, когда в мире было введено 34 ГВт атомных мощностей.

"С учетом современных технологий, 20 ГВт в год - это не такая большая цифра, которая была бы абсолютно недостижимой", - резюмировал заместитель генерального директора Росатома.

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