Сбербанк будет сотрудничать с крупнейшим инвестбанком Китая по IPO и сделкам M&A

Документ подписали руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев и глава департамента инвестиционного банкинга CICC Дамин Чен

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Сбербанк России и крупнейший инвестиционный банк Китая China International Capital Corporation заключили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о стратегическом партнерстве.

Документ подписали старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев и вице-президент, руководитель департамента инвестиционного банкинга CICC Дамин Чен.

Соглашение подразумевает сотрудничество в сфере сделок M&A (слияния и поглощения, укрупнения бизнеса) для клиентов двух банков, в осуществлении совместных мандатов на IPO для российских клиентов в Гонконге, оказании агентских услуг китайским компаниям для инвестиций в российские фондовые инструменты, депозитарных услугах клиентам в РФ и КНР, поддержке операций клиентов на глобальных рынках, сообщили в Сбербанке.