Шувалов: общие бизнес-проекты РФ и Японии помогут изменить контекст в отношении Курил

Вице-премьер считает, что тесное экономическое сотрудничество позволит странам найти более гибкое решение в территориальных вопросах

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Совместные бизнес-проекты России и Японии, такие как строительство моста с острова Хоккайдо на Сахалин, будут формировать другой контекст в отношении Курильских островов. Такое мнение высказал первый вице-премьер Игорь Шувалов на круглом столе Россия-Япония в рамках Восточного экономического форума.

"С нашей стороны я бы хотел еще раз сказать, что если такого рода проекты [как строительство моста с Хоккайдо на Сахалин] будут создаваться, они конечно же будут формировать совершенно иной контекст в отношении Курильских островов, потому что когда такие огромные инвестиции, и взаимодействие обеих сторон, и создаются возможности для бизнеса, то создается другое отношение к проблеме, и способности решить эту проблему значительно более гибкие", - считает Шувалов.

Также, первый вице-премьер отметил беспрецедентный взаимный интерес японского и российского бизнеса, и подчеркнул, что впервые японская сторона выразила заинтересованность в развитии двусторонних отношений без привязки к "высокой политической повестке", а именно к вопросу заключения мирного договора между РФ и Японией.

Шувалов напомнил позицию президента России Владимира Путина о том, что договориться о заключении мирного договора, разрешить проблему вокруг Курильских островов, можно только при наличии очень высокого доверия между государствами и людьми.

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