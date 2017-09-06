"Газпром" в 2017 г. может нарастить экспорт газа в Европу до 190 млрд куб. м

Таким образом компания достигнет нового рекорда в объемах поставок

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Газпром" в 2017 году может увеличить экспорт газа в Европу до 190 млрд куб. м, сообщил ТАСС председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер в кулуарах Восточного экономического форума.

"Выйдем на уровень около 190 млрд куб. м в 2017 году, это абсолютный рекорд", - сказал он.

Ранее Миллер сообщал, что в 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 годом - до более 179,3 млрд куб. м, что стало историческим максимумом.

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