ИНК подпишет соглашение с JOGMEC о разработке месторождений в Восточной Сибири

Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) подпишет соглашение с Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам (JOGMEC) о совместной разработке месторождений в Восточной Сибири, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Иркутская нефтяная компания сегодня подпишет с JOGMEC соглашение по разработке в Восточной Сибири", - сказал он после заседания координационного делового совета России и Японии.