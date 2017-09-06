"Русгидро" актуализирует срок вывода Нижне-Бурейской ГЭС на полную мощность

Нижне-Бурейская ГЭС - вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" после случая с повреждением опоры на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области актуализирует сроки вывода станции на полную мощность. Но перенос даты будет не существенным, сообщил журналистам глава компании Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Там случился инцидент, с которым мы сейчас должны разобраться, после этого определить сроки, потому что мы собирались сделать это в октябре. Но я думаю, немножко позже будет из-за повреждения опоры крепления затвора", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда компания планирует вывести станцию на полную мощность.

В компании отметили, что инцидент не помешает выводу станцию на полную мощность до конца 2017 года.

24 августа на Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария, в результате инцидента была подтоплена пристанционная площадка. По данным региональных властей, ремонтно- восстановительные работы на станции планируется начать после 15 сентября, когда уровень в верхнем бьефе станции достигнет 127-метровой отметки.

Нижне-Бурейская ГЭС - вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией станции является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Станция находится в 200 километрах от столицы региона - Благовещенска.