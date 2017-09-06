Россия и Япония подпишут восемь соглашений в энергетике

Глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что речь идет о проектах в сфере возобновляемых источников энергии, углеводородов и атомной промышленности

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Япония в четверг в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подпишут восемь соглашений в энергетики, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак после заседания координационного делового совета России и Японии.

"У нас 27 проектов, по которым мы разработали дорожные карты: область углеводородов, ВИЭ и атомной промышленности. Сегодня на полях или подписано, или будет подписано еще восемь соглашений по новым проектам, в том числе по совместным проектам по ВИЭ в Сахалинской и Магаданской областях", - сказал министр.

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