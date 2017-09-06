Глава Минобрнауки сообщила о планах по повышению стипендий аспирантов

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В настоящее время минимальный размер аспирантских стипендий по техническим направлениям составляет 7 тыс. рублей, по иным - 3 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Размер стипендий российских аспирантов планируется увеличить. Об этом заявила в четверг глава Минобрнауки Ольга Васильева на встрече со студентами ДВФУ в рамках Восточного экономического форума.

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