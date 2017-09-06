Глава Минобрнауки сообщила о планах по повышению стипендий аспирантов

В настоящее время минимальный размер аспирантских стипендий по техническим направлениям составляет 7 тыс. рублей, по иным - 3 тыс. рублей
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Размер стипендий российских аспирантов планируется увеличить. Об этом заявила в четверг глава Минобрнауки Ольга Васильева на встрече со студентами ДВФУ в рамках Восточного экономического форума.
"Я думаю, что да, разговоры об этом идут", - сказала Васильева, отвечая на вопрос, планируется ли увеличивать стипендию аспирантов.
"Вообще поддержка молодых талантов - это основная забота сегодняшнего дня", - подчеркнула министр.
Минимальный размер аспирантских стипендий по техническим направлениям - 7 тыс. руб., по иным направлениям - 3 тыс. руб.
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