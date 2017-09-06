Греф: доля малого бизнеса в экономике РФ уже 15 лет держится на "заколдованном" уровне 20%

Глава Сбербанка отметил, что если к 2030 году Россия удвоит этот показатель, то это будет очень хороший результат

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Доля малого бизнеса в экономике России уже 15 лет остается на одном уровне в районе 20%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на посвященной развитию малого бизнеса конференции в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В ВВП России малый бизнес занимает всего 20%. И это цифра остается заколдованной", - сказал он, добавив, что если к 2030 году Россия, как поставило задачу правительство, удвоит этот показатель, то это будет очень хороший результат.

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