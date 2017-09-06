"Газпром" запустит Амурский ГПЗ в мае 2021 года

Общий объем инвестиций составит 950 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Газпром" планирует ввести в эксплуатацию Амурский газоперерабатывающий завод в мае 2021 года, общий объем инвестиций составит 950 млрд рублей, сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Завод будет запущен в эксплуатацию в мае 2021 года, инвестиции составят 950 млрд рублей", - сказал он, выступая на сессии "Инвестиции государственных компаний. Дальневосточный фокус".

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