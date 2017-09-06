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7 сентября, 05:27
Выставка фотографий дикой природы "Первозданная Россия" открылась во Владивостоке
© Фотохост-агентство ТАСС

В течение сентября фотовыставка будет доступна для всех жителей и гостей Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Выставка фотографий о дикой природе "Первозданная Россия" открылась во Владивостоке во второй день Восточного экономического форума. На выставке представлено 150 лучших работ российских фотомастеров, сделанных в самых отдаленных и труднодоступных уголках страны.

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"Уникальная выставка, по своему содержанию и по отношению природе. Мы все в большей степени находимся в городской окружении, редко удается соприкоснуться с уникальными уголками нашей страны, где красивые животные так хитро могут улыбаться. Выставка дает нам почувствовать, увидеть красоту, и запланировать когда-нибудь посещение наших особо охраняемых природных территорий, заповедников, нацпарков", - сказал на открытии выставки министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

После завершения работы Восточного экономического форума выставка "Первозданная Россия" в течение сентября будет доступна для всех жителей и гостей Приморья.

Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" проходит с 2014 года с целью сохранения природного и культурного наследия России, развития внутреннего экологического и этнотуризма и позволяет составить обширное представление о разнообразии природы страны.

Четвертый фестиваль природы "Первозданная Россия" стартовал в Москве в Центральном доме художника в январе. Весной была представлена в Санкт-Петербурге, Подмосковье и Красноярске, летом - в Горно-Алтайске, Саранске, Улан-Удэ, Абакане, Кемерове. В сентябре выставка откроется в Йошкар-Оле, Владивостоке, Мурманске, Чите.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
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