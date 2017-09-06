Платформа поддержки японских инвестиций поможет привлечь на Дальвосток 80 млрд рублей

По словам гендиректора ФРДВ Алексея Чекунова, бизнес-план разрабатывали представители Японского банка международного сотрудничества

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Бизнес-план работы платформы по привлечению и поддержке японских инвесторов на территориях опережающего развития и Свободного порта на Дальнем Востоке подразумевает привлечение на Дальний Восток и в Забайкальский край не менее 80 млрд руб. в течение семи лет. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ-2017).

"Особенность этой платформы в том, что ее бизнес-план, а он амбициозный, заключается в привлечении 80 млрд руб. японских инвестиций в Россию на горизонте семи лет. Этот бизнес-план разрабатывали японские коллеги, из Японского банка международного сотрудничества", - сказал он.

Чекунков отметил, что уже в этом году "платформа объявит о своих первых проектах".

Российско-японская инвестиционная платформа по привлечению и поддержке японских инвесторов на территориях опережающего развития и Свободного порта на Дальнем Востоке России создана в декабре 2016 года при участии Фонда развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" и Японского банка международного сотрудничества. Целью инвестиционной платформы является сопровождение инвестиционной активности японских компаний на территориях опережающего развития и свободного порта, в том числе координация усилий с соответствующими российскими органами.

В рамках платформы с целью привлечения японских инвесторов в ТОР и Свободный порт организуется работа по подготовке инвестиционных предложений для японских инвесторов и сопровождению инвесторов в ходе их реализации.

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