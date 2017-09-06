Вексельберг: структура акционеров компании "Русал" на данный момент является оптимальной

По мнению совладельца компании, интерес к "Русалу" будет "стабильно высоким"

"На данном этапе та структура акционеров, которая существует на данный момент, она отвечает нашим стратегическим приоритетам, и, наверное, преждевременно говорить о дальнейших шагах", - сказал он.

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Структура акционеров компании "Русал" в текущий момент является оптимальной. Об этом заявил совладелец компании Виктор Вексельберг в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.

Кроме того, Вексельберг считает, что интерес к "Русалу" на рынке будет "стабильно высоким". "Эффективность "Русала" - она никогда не вызывала ни у кого сомнений, это компания - мировой лидер по себестоимости", - подчеркнул он.

"Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия, образован в 2007 году в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore.

Крупнейшим акционером "Русала" является En+ Олега Дерипаски (48,13%). После закрытия сделки с "Онэксимом" доля структур Виктора Вексельберга в "Русале" выросла с 15,8% до 22,8%. Доля "Онэксима" сократилась до 6,7%. Glencore через Amokenga Holdings принадлежит 8,75%, менеджменту "Русала" - около 0,25%.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.