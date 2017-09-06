Минстрой к 2022-2025 гг. планирует сократить срок отключения горячей воды до 2-3 дней

Замглавы ведомства отметил, что за неисполнение нормы будут налагаться штрафные санкции

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России планирует сократить срок отключения горячей воды до двух-трех дней к 2022-2025 гг. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума замглавы Минстроя Андрей Чибис.

"Первая задача, которая точно поставлена, и мы это нормативно урегулируем, то есть это будет нормой, за неисполнение которой налагаться штрафные санкции - это снижение срока в два раза (с 14 дней до недели - прим. ред.). Мы хотим, чтобы это не было шоковой терапией, мы хотим, чтобы срок семь дней к 2020 году был официально закреплен по всей России", - сказал он.

Следующим этапом станет сокращение сроков отключения до минимума. "Далее мы попробуем вообще не отключать воду. То, что мы придем от семи дней к двум дням - это реалистично. Чтобы прийти к минимальному отключению или двое-трое суток - это вопрос 2022-2025 гг", - отметил замминистра.

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