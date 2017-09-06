Росатом готов помогать Японии в ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима"

В 2015 году в Японии после аварии на АЭС была разработана новая стратегия энергобаланса страны до 2030 года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Росатом предложил японским коллегам помощь в ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима", а также выводе из эксплуатации АЭС, эксплуатация которых в "постфукусимский" период признана небезопасной. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме первый заместитель генерального директора ГК "Росатом" Кирилл Комаров.

"Мы предлагаем нашим японским коллегам, что мы готовы принять участие в ликвидации последствий инцидента на АЭС "Фукусима" в Японии, готовы помочь с выводом атомных станций из эксплуатации", - сказал он.

В 2015 году в Японии после аварии на АЭС была разработана новая стратегия энергобаланса страны до 2030 года. Она предполагает запуск 16 атомных реакторов из 45, которые работали до аварии на "Фукусиме", и снижение доли атомной энергетики в энергобалансе страны до 20-22% с 29% в 2011 году. Оставшиеся реакторы решено вывести из эксплуатации.