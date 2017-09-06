Греф считает финансовое оздоровление банка "Открытие" позитивным для рынка

Глава Сбербанка также отметил, что его кредитное учреждение не планирует входить в капитал "Открытия" после его финансового оздоровления

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает финансовое оздоровление банка "ФК Открытие", в рамках которого банк перейдет под контроль ЦБ РФ, позитивным сигналом для рынка. Об этом Греф заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я оцениваю ситуацию как стабильную. То, что произошло с "Открытием" - это, на мой взгляд, хороший знак с точки зрения нового инструмента. Никто не пострадает, вкладчикам и клиентам "Открытия" не о чем волноваться, потому что собственником на 75% станет Центральный банк", - отметил он.

Греф также добавил, что Сбербанк не намерен входить в капитал "Открытия" после его финансового оздоровления. Кроме того, Сбербанк принял решение восстановить лимиты по операциям на межбанковском рынке на банк "ФК Открытие".

"Мы вчера приняли решения открыть все лимиты на банк "Открытие". И все наши взаимоотношения с банком будут построены на тех же принципах, которые были между нами один- два года назад", - сказал Греф.