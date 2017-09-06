Сбербанк запустил финансовые услуги без абонентской платы для начинающих предпринимателей

Руководство банка считает, что сервис сделает предпринимательство еще более доступным

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Начинающие и развивающиеся представители малого бизнеса теперь смогут бесплатно открыть счет и рассчитаться с контрагентами без ограничений по количеству и суммам платежей и без взимания комиссий банком. Об этом сообщил старший вице-президент блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов на конференции в рамках Восточного экономического форума, посвященной развитию малого бизнеса.

По его словам, предложение по данным финансовым услугам, включенным в продукт под названием "Легкий старт", является бессрочным. Помимо этого, предприниматели смогут в течение года бесплатно пользоваться бизнес-картой Сбербанка.

"Банк - это в первую очередь доступное финансирование и быстрое обслуживание. Впервые Сбербанк выпускает такой пакет. Мы посчитали, что это сэкономит в годовых расходах начинающего предпринимателя 26 тыс. рублей и верим, что предпринимательство станет еще более доступным", - сказал Попов.

В свою очередь председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что начинающие предприниматели нуждаются в такой поддержке. "Понятно, что когда люди начинают, они зарабатывают немного и им нужна существенная поддержка. Это нормально, первое время часто зарабатываются не деньги, а опыт", - отметил Греф.

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