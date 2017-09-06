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7 сентября, 05:48
Бурятия договорилась с японской NEDO о строительстве мусороперерабатывающего завода

Уникальность завода мощностью до 80 тыс. тонн отходов в год будет заключаться в используемых технологиях, которые позволят сжигать мусор без ущерба для экологии

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Бурятии подписало на Восточном экономическом форуме соглашение с Японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) о строительстве в Улан-Удэ мусороперерабатывающего завода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. министра природных ресурсов республики Юрий Сафьянов.

"По поручению врио главы Бурятии Алексея Цыденова на площадке Восточного экономического форума подписано соглашение о реализации инвестпроекта по строительству мусороперерабатывающего завода на территории Республики Бурятия", - написал он, добавив, "переходим от предпроектных изысканий к ТЭО [технико-экономическому обоснованию]".

О планах по строительству в Бурятии мусороперерабатывающего завода по японским технологиям стало известно в 2015 году, когда было подписано соглашение между правительством республики и компанией Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering. В 2016 году предварительная договоренность была достигнута с NEDO, выразившей готовность покрыть около 30% расходов по проекту. В марте 2017 года делегация NEDO посетила Бурятию, Сафьянов тогда представил японской стороне схему реализации проекта, разработанную при участии партнера проекта ООО "ВТБ Экология".

По информации минприроды Бурятии, будущий завод предусмотрен в разработанной в регионе территориальной схеме обращения с отходами. Объект позволит решить вопросы переработки мусора в Улан-Удэ и ближайших к нему Иволгинском и Заиграевском районах. Под будущий объект уже выделен земельный участок в 5 га в промышленной зоне в юго- западной части столицы Бурятии.

Уникальность завода мощностью до 80 тыс. тонн отходов в год будет заключаться в используемых технологиях: они позволят практически полностью сжигать мусор без ущерба для экологии. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 7 млрд рублей. Правительство Бурятии сейчас прорабатывает варианты финансирования. Как сообщил врио главы Бурятии Алексей Цыденов, в их числе включение проекта в готовящуюся к продлению ФЦП "Охрана озера Байкал".

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017РоссияЯпония
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