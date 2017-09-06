Минздравы РФ и Япония договорились о сотрудничестве в сфере геронтологии и профилактики

Сотрудничество планируется в таких областях, как долгосрочная медико-социальная помощь при деменции и использование электронных карт e-Health, телемедицинских технологий

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Минздравы России и Японии в рамках Восточного экономического форума обменялись меморандумами о сотрудничестве при реализации программ по достижению активного долголетия и борьбе с неинфекционными заболеваниями, передает корреспондент ТАСС.

Сотрудничество планируется в таких областях, как долгосрочная медико-социальная помощь при деменции, использование электронных карт e-Health, телемедицинских технологий, внедрение инновационных технологий в области геронтологии и гериатрии. Также три университета Японии, специализирующихся на превентивной специализированной медицине, и Российский центр профилактической медицины будут сотрудничать по проектам, связанным с предупреждением неинфекционных заболеваний.

"Нам бы хотелось форматировать наши отношения не как локальные между организациями, а как отношения между двумя государствами для развития здравоохранения", - сказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като отметил, что в японско-российском сотрудничестве вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения играют важную роль. "В этом направлении мы должны работать вместе, потому что от нашего сотрудничества зависит увеличение продолжительности здоровой жизни", - сказал министр Като.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.