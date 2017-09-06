"Почта России" и Почта Банк масштабируют проект по выдаче посылок в банковских окнах

Сервисом по получению посылок через банковское окно теперь могут воспользоваться все клиенты кредитной организации

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Почта России" и Почта Банк подписали меморандум о взаимодействии, направленный на масштабирование проекта по выдаче корреспонденции в банковских окнах в отделениях почтовой связи. Соответствующий документ подписали на Восточном экономическом форуме президент банка Дмитрий Руденко и глава "Почты России" Николай Подгузов.

"Теперь клиенты кредитной организации смогут воспользоваться удобным сервисом по получению посылок и через банковское окно", - говорится в совместном пресс-релизе банка и "Почты России" со ссылкой на Подгузова.

Этой услугой могут также воспользоваться новые клиенты банка, оформив непосредственно перед получением посылки бесплатный сберегательный счет.

Руденко, в свою очередь, подчеркнул, что решение о дальнейшем масштабировании проекта было принято по итогам успешного пилотного запуска. Пилотный проект проходил в почтовых отделениях Москвы и Московской области с февраля по август 2017 года в 55 отделениях почтовой связи. Количество корреспонденции, выданной сотрудниками банка, выросло за это время со 140 штук до 5,6 тыс. штук.

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