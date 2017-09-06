Греф ожидает снижения средней ставки по ипотеке к концу 2017 г. до менее 10%

Глава Сбербанка отметил, что для некоторых клиентов ставки уже составляют 9,5%

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка России Герман Греф ожидает, что к концу 2017 года средняя ставка по ипотеке снизится до уровня менее 10% годовых. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"В целом по рынку не готов обсуждать, думаю, что в среднем по выдачам на конец года можно будет увидеть ниже 10%", - сказал он, отметив, что для ряда клиентов Сбербанка ставки уже составляют 9,5%.