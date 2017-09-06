По словам Александра Новака, в настоящее время идет проработка участия японских компаний в проекте

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Японские компании продолжают интересоваться проектом строительства завода по сжижению природного газа "Арктик-СПГ-2", который планирует реализовать "Новатэк". Минэнерго России и Японии будут содействовать компаниям в совершении соответствующих сделок, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума после заседания координационного делового совета России и Японии.

"Идет проработка участия японских компаний в "Арктик-СПГ-2". Коммерческие компании ведут переговоры, мы просто отметили [на деловом совете], что в рамках наших двухсторонних контактов это важный проект. Мы содействовать будем, чтобы эти переговоры завершились успешно", - сказал он.

При этом Новак не стал называть конкретные компании, и не стал уточнять, ограничивается ли интерес японской стороны только кредитованием проекта или долевым участием в нем.

JBIC и проект "Арктик СПГ"

В среду сообщалось, что Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) сохраняет потенциальный интерес к финансированию проекта "Арктик СПГ", однако о принятии конкретного решения говорить пока рано.

JBIC осуществляет финансирование в форме экспортных кредитов для стимулирования японских компаний к участию в проекте. "Нам необходимы японские компании, которые будут участвовать в проекте, потому что мы просто предоставляем финансирование. При отсутствии японских партнеров мы не сможем предоставить финансирование", - пояснил Новак.

Ранее JBIC принял решение о выделении экспортного кредита на проект "Ямал СПГ" в размере €200 млн. В ноябре 2016 года главный исполнительный директор JBIC Тадаси Маэда в интервью ТАСС отмечал, что это решение может открыть путь к инвестициям и в "Арктик СПГ", который реализуется на другой стороне полуострова Ямал.

"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, помимо "Ямала СПГ". Компания рассматривает возможность строительства нового завода СПГ на Гыданском полуострове, газ для сжижения будет поступать с Утреннего нефтегазоконденсатного месторождения.

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