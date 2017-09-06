Генпрокуратура за семь месяцев 2017 года выявила 126,6 тыс. нарушений в отношении бизнеса

По данным ведомства, за восемь лет контролерами было предложено более 7, 9 млн проверочных мероприятий, 3,9 млн из которых были отклонены

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ за семь месяцев этого года нашла 126,6 тыс. нарушений по правам предпринимателей, из них 5,4 тыс. нарушений было выявлено на Дальнем Востоке. Это следует из презентации генерального прокурора РФ Юрия Чайки, представленной на конференции по давлению на бизнес в рамках ВЭФ-2017, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Генеральная прокуратура снижает административные барьеры для предпринимателей с помощью электронной информационной системы "Единый реестр проверок" (Генеральная прокуратура является оператором данной площадки), где в оперативном режиме публикуется информация о плановых и внеплановых проверках в отношении предпринимателей (юридические лица и ИП).

Кроме того, по данным прокуратуры, за восемь лет контролерами было предложено более 7, 9 млн проверочных мероприятий, из них 3,9 млн прокуроры отклонили.

В свою очередь, генеральный прокурор РФ Юрий Чайки заявил, что со своей стороны органы прокуратуры уделяют значительное внимание защите прав бизнес-сообщества. "По поручению главы государства в настоящее время нами прорабатываются меры по совершенствованию законодательства, в том числе направленного на сокращение числа проверок предпринимателей", - сказал он.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.