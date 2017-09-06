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7 сентября, 05:59
"Роснефть" и Монголия подписали соглашение об обеспечении топливом аэропорта в Улан-Баторе

Компания также поставляет в Монголию бензин и дизельное топливо, авиакеросин, масла, мазут, битумные материалы и сжиженные углеводородные газы

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и министерство транспорта Монголии подписали соглашение о сотрудничестве при разработке оптимальных технических решений, вводе в эксплуатацию гидрантной системы и обеспечении авиатопливом нового международного аэропорта "Хушигийн Хундий" в городе Улан-Батор, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания на Восточном экономическом форуме.

"Целью соглашения является содействие монгольской стороне в работах по вводу в эксплуатацию объектов обеспечения авиатопливом нового аэропорта, а также обеспечение монгольского рынка, имеющего стратегическое значение для компании, бесперебойными поставками авиатоплива, производимого на НПЗ "Роснефти", - говорится в сообщении российской нефтяной компании.

"Роснефть" поставляет в Монголию бензин и дизельное топливо, авиакеросин, масла, мазут, битумные материалы и сжиженные углеводородные газы. Благодаря заключенным в 2014 году долгосрочным сделкам, доля присутствия "Роснефти" на рынке Монголии возросла до 80%.

Компания поставила в 2016 году в Монголию 0,8 млн тонн светлых нефтепродуктов.

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ВЭФ-2017МонголияРоссия
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