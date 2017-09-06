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7 сентября, 06:01
Прирост инвестиций на Дальнем Востоке за первое полугодие 2017 года составил 20%

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов отметил, что за инвестициями стоят рабочие места, налоги, поступления в бюджеты и улучшение качества жизни граждан

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций и темпы промышленного производства на Дальнем Востоке растут быстрее, чем в среднем по стране. За первое полугодие 2017 года прирост инвестиций в регионе составил 20%, сообщил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

"Мы являемся свидетелями качественных изменений экономического пространства на Дальнем Востоке. Объем инвестиций растет на Дальнем Востоке быстрее, чем в среднем по стране, за первое полугодие 2017 года прирост составил 20%. За прошлый год темпы промышленного производства росли на 70% быстрее, чем в среднем по стране", - сказал Ниязметов, открывая сессию "Инвестиции государственных компаний. Дальневосточный фокус".

Замминистра подчеркнул, что за этими инвестициями стоят конкретные рабочие места, налоги, поступления в бюджеты и, в конечном итоге, улучшение качества жизни граждан.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Россия
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