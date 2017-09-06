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7 сентября, 06:07
"Русгидро" в 2017-2021 годах инвестирует в Дальний Восток 225 млрд рублей

Компания реализует в регионе несколько проектов по строительству энергообъектов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" в 2017-2021 годах инвестирует в Дальний Восток 225 млрд рублей, что составляет чуть более половины от общего объема инвестиционной программы компании. Об этом сообщил глава "Русгидро" Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме.

"На следующую пятилетку - 2017-2021 год - они (инвестиции) 225 млрд рублей - 53% от всей консолидированной программы", - сказал он.

Шульгинов добавил, что в предыдущую пятилетку, до 2016 года, "Русгидро" вложила в Дальний Восток 229 млрд рублей или 46% от общего объема инвестиционной программы.

Дальний Восток для "Русгидро" является основным регионом присутствия, где реализуются несколько проектов по строительству энергообъектов.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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