Глава компании привел в пример Европу и Прибалтику, которые за последние годы создали 6 энергомостов общей мощностью 32 гигаватта

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети" создаст на острове Русский в Приморском крае проектный центр, который займется развитием умных энергосетей (Smart grid) и разработкой энергомоста, связывающего Дальний Восток со странами АТР. Концепция центра уже разработана, сообщил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг "Россети" Константин Петухов.

"Концепция включает в себя предложение "Россетей" в части создания территориального кластера Smart grid на острове Русский, а также создание проектного офиса по организации поставок электроэнергии в страны АТР", - сказал Петухов.

Он привел в пример Европу и Прибалтику, которые за последние годы создали 6 энергомостов общей мощностью 32 гигаватта. Вместе с тем, Дальний Восток России и страны АТР таких мостов не имеют. Концепция предусматривает привлечение ведущих научных, строительных, экспертных организаций России и стран АТР, изучение и анализ энергосистем АТР, включая возможность создания не только энергомостов, но и рынка электроэнергии между государствами. Что касается умных сетей, в дальнейшем в проектном центре планируется создание центра компетенций по Smart grid.

"Мы на других территориях отрабатываем технологию умных распределительных сетей, и здесь будем создавать, в этом проектном центре, центр компетенций по умным сетям", - сказал эксперт.

Он отметил, что при решении земельного вопроса, строительство проектного центра на острове Русский, площадь которого составит до 3 тыс. кв. м, начнется в 2018 году.

Концепция развития острова

Концепция развития острова Русский была принята правительством России в мае этого года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ, она будет реализована в период с 2017 по 2027 гг. в два этапа.

На первом этапе, до 2022 года, планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций: создать на острове территорию опережающего развития (ТОР), построить необходимую дорожно-транспортную и коммунальную инфраструктуру. На этом же этапе запланировано строительство технопарка и Центра международного сотрудничества.

На втором этапе (2023-2027 гг.) предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова. В частности, планируется развитие инфраструктуры ДВФУ, а именно строительство второй очереди ДВФУ, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Южной Кореи и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.