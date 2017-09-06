Глава "Русгидро" выступает за принятие программы развития энергетики на Дальнем Востоке

Глава компании Николай Шульгинов отметил, что в настоящее время существуют региональные программы по развитию энергетики сроком до пяти лет

"Алексею Борисовичу [Миллеру, главе "Газпрома"] даже позавидовал - у него есть комплексная программа по Дальнему Востоку по газу. Комплексной программы по Дальнему Востоку по энергетике не существует. Ее не существует в нормативном поле, это означает, что ее физически не существует. Поэтому первое, о чем мы говорим постоянно, - нужно изменить нормативное поле и такую программу иметь", - заявил Шульгинов на Восточном экономическом форуме.

По его словам, в настоящее время существуют региональные программы по развитию энергетики сроком до пяти лет. Но этого не достаточно, поскольку при принятии решения о реализации тех или иных проектов надо опираться на целостную программу развития энергетики.

"Я надеюсь что мы в очередной раз с Министерством по развитию Дальнего Востока докажем, что такая программа нужна", - отметил Шульгинов.

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