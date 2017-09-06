Трутнев: Дальний Восток в 2018 г. привлечет 1,2 тыс. инвестиционных проектов

Регион перешел от реализации отдельных инвестиционных проектов к формированию полноценной среды, отметил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Дальнего Востока рассчитывают в 2018 году довести количество инвестиционных проектов в регионе до 1200. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.

"Мы поставили задачу, и я доложил [президенту РФ] Владимиру Владимировичу Путину при посещении им выставки территорий опережающего развития, что мы запланировали к следующему году 1200 [проектов], - сказал он. - Скажу честно, планка высокая, сами немножко ее побаиваемся, но история такая: если ставишь себе высокие цели, то и двигаешься быстро, а если ставишь низкие, то есть возможность полениться по дороге. Мы лениться не собираемся".

По словам Трутнева, регион от реализации отдельных инвестиционных проектов перешел к формированию полноценной среды. "Конечно, занимаемся и каждым проектом, но если на первом (Восточном экономическом) форуме больше было общих вопросов - зачем мы к вам придем, как вы к нам будете относиться, - сейчас это даже не обсуждается. Разговор абсолютно в практической плоскости", - подчеркнул он.

Ранее на открытии третьего ВЭФ во Владивостоке вице- премьер сообщил, что новые инструменты развития за три года позволили привлечь на Дальний Восток свыше 800 инвестиционных проектов.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.