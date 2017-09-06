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7 сентября, 06:20
"Русгидро" совместно с японскими партнерами намерено развивать ветроэнергетику на Чукотке

Стороны рассмотрят возможность сооружения трех новых ветроэнергетических установок

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Русгидро", правительство Чукотского автономного округа и японские компании Mitsui и Komai подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) меморандум, предполагающий совместные планы сторон по развитию ветряной энергии на Чукотке. Об этом сообщает пресс-служба "Русгидро".

"Меморандум направлен на развитие в Чукотском автономном округе проектов с использованием энергии ветра. В частности, стороны рассмотрят возможность сооружения трех новых ветроэнергетических установок (ВЭУ) в холодном климатическом исполнении общей мощностью до 900 кВт в поселке Лаврентия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Русгидро" и правительство региона проведут оценку затрат и составят предварительный график выполнения работ. Mitsui и Komai предоставят технические решения.

Кроме того, правительство округа рассмотрит возможность установления тарифа, предусматривающего возврат инвестиций.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

 

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ВЭФ-2017РоссияЯпония
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