"Русгидро" совместно с японскими партнерами намерено развивать ветроэнергетику на Камчатке

Компания совместно с японскими партнерами проведет оценку затрат и составит предварительный график выполнения работ, сообщила пресс-служба "Русгидро"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Русгидро", правительство Камчатского края и японские компании Mitsui и Komai подписали на Восточном экономическом форуме меморандум, предполагающий совместные планы сторон по развитию ветряной энергии на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба "Русгидро".

"Стороны подтверждают свой интерес к развитию в Камчатском крае проектов с использованием энергии ветра для снижения зависимости региона от традиционного топлива. Подписанный меморандум фиксирует планы сторон по размещению в поселке новой ветроустановки (ВЭС) в качестве расширения демонстрационной ветроэлектростанции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Русгидро" совместно с японскими партнерами проведет оценку затрат и составит предварительный график выполнения работ.

В свою очередь, правительство Камчатского края рассмотрит возможность учета результатов работы демонстрационной ВЭС с целью реализации данного проекта.

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