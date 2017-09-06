На выставке, которая по планам должна стать постоянно действующей, представлено более 40 фоторабот

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Организованная информационным агентством России ТАСС выставка фотографий, посвященная 60-летию Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), открылась в четверг в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.

На выставке представлено более 40 фоторабот, посвященных разным событиям - от политических до спортивных.

"Первый корпункт [ТАСС] в Китае открылся в 1922 году. В год мы выпускаем порядка 15 тыс. сообщений, касающихся китайской тематики. Поэтому эта выставка есть лишь небольшая часть того огромного фотобанка, который накоплен за весь период освящения ТАССом событий в Китае. И мы рассчитываем, что это все будет развиваться и дальше, эта выставка будет обогащаться дальше и дальше", - рассказал в ходе открытия экспозиции заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов.

Председатель ОРКД Дмитрий Мезенцев со своей стороны добавил, что выставка станет постоянно действующей. "Мы хотим ее сделать постоянно действующей, накапливающей свои материалы год от года", - сказал он.

Мезенцев представил юбилейную выставку заместителю председателя правительства РФ, полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу, а также представителям китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном.

Ван Ян отметил, что дружба между российским и китайским народами должна "развиваться по разным каналам", в том числе при поддержке СМИ. И важную роль в этом играет ТАСС, считает он. "Дружба между народами должна развиваться по разным каналам - при правительственной и народной поддержке. Поддержка СМИ также важна, в том числе агентства ТАСС - это известное информационное агентство", - сказал Ван Ян.

Юбилей общества дружбы

29 октября 1957 года в Москве было проведено учредительное собрание с целью создания Общества советско-китайской дружбы (ОСКД), что отражало многолетние симпатии народов СССР и Китая, говорится на официальном сайте организации. В ноябре 1992 года состоялась учредительная конференция Общества российско-китайской дружбы, ставшего правопреемником ОСКД.

Свой юбилей общество отметит в октябре в Москве.

"Мы горды, что сегодня имели возможность двум вице-премьерам правительств стран представить выставку, посвященную особому юбилею общества, посвященного народной дипломатии. Понятно, что масштаб и глубину отношений между Россией и Китаем определяют национальные лидеры, но важно, чтобы на всех других этажах уровень отношений соответствовал той высокой планке, которую задали политические лидеры", - сказал Мезенцев журналистам.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.