Чубайс: промышленное хранение электроэнергии "перевернет" комплекс

По словам главы "Роснано", кардинальные изменения могут произойти в ближайшие 5 - 10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Рынок электроэнергии изменится до неузнаваемости в ближайшие 5-10 лет из-за модернизации систем хранения электричества. Такое мнение высказал глава "Роснано" Анатолий Чубайс на сессии по умной электроэнергии в рамках ВЭФ.

"Промышленное хранение электроэнергии перевернет весь электроэнергетический комплекс, полностью изменит принципы диспетчирования, изменит соотношение между углем и газом, традиционной (электроэнергетикой - прим. ТАСС) и ВИЭ", - сказал он.

По его словам, это произойдет в ближайшие 5 - максимум 10 лет.

Кроме того, на сессии министр энергетики Александр Новак сказал, что за 20 лет мировая экономика вырастет в два раза, а потребление энергии лишь на 30% за счет энергосберегающих технологий.

Чубайс на это заметил, что, делая такие прогнозы, нужно учитывать появление новых потребителей электроэнергии, в том числе электросамолетов.

"Вы говорили, что темпы роста (потребления - прим. ТАСС) стали отставать от ВВП, то есть растет энергоэффективность. Это правда. Но есть еще одна сторона - появление новых потребителей, которые вообще ими не были ранее. Нам в России надо отнестись к этому фактору всерьез", - заметил он.

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