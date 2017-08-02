Греф призвал не задушить криптовалюту в "объятиях" регулирования

Минфин ранее предложил квалифицировать криптовалюту как финансовый актив и разрешить торговать ею на бирже только квалифицированным инвесторам

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка России Герман Греф призвал мягко регулировать криптовалюту и основанную на ней технологию блокчейн, чтобы избежать "пузырей" в этой сфере. Такое мнение он высказал журналистам в ходе Восточного экономического форума.

"Нужно очень аккуратно регулировать, чтобы не задушить в объятиях регулирования эту чрезвычайно перспективную технологию", - сказал он.

"Не нужно резких движений, нужно мягко регулировать, чтобы ни в коем случае не создать новых пузырей, которые могут скомпрометировать выдающуюся технологию, которая даст большой вклад в будущее", - добавил глава Сбербанка. Позицию власти действовать не запретами, а попытками мягкого регулирования Греф назвал правильной.

По его мнению, всплеск интереса к криптовалютам - это жест недоверия к фиатным (необеспеченным - прим. ТАСС) валютам. "Это нужно оценивать как знак времени и как то, что проигнорировать уже нельзя", - сказал он.

Сейчас оборот криптовалют в России никак не регулируется. Как ранее сообщал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью. В разработке проекта документа участвуют Банк России и Минфин.

Минфин предлагает квалифицировать криптовалюту как финансовый актив и разрешить торговать ею на бирже только квалифицированным инвесторам, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.