АРЧК разработает карту свободных "дальневосточных гектаров"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) разработает карту свободных "дальневосточных гектаров". Такой "земельный банк" позволит облегчить процедуру выбора участка и снизить количество отказов, сообщил гендиректор АРЧК ДВ Валентин Тимаков на сессии "Дальневосточный гектар". Первый опыт" Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Агентство проанализировало дальневосточные территории на предмет отсутствия прав третьих лиц и других ограничений и создает карту свободных гектаров", - сказал Тимаков.

По его словам, будущее программы - за пакетными продуктами, такими как предоставление делянок в обмен на домокомплекты. Этим предложением уже заинтересовались некоторые лесозаготовительные компании, готовые участвовать в таком проекте.

"Будут востребованы селения под ключ, развитие кооперации на дальневосточных гектарах, механизмы сбыта продукции. Сейчас мы работаем над исследованием локальных экономик, какие продукты наиболее востребованы в дальневосточных регионах. Например, амурский завод по переработке сои готов скупать эту продукцию у местных жителей. Вокруг завода есть свободные земли, и участники программы, желающие заниматься сельским хозяйством, могут воспользоваться этим каналом сбыта, выбрав свой гектар в этом районе", - отметил Тимаков.