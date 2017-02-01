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7 September, 06:33
АРЧК разработает карту свободных "дальневосточных гектаров"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) разработает карту свободных "дальневосточных гектаров". Такой "земельный банк" позволит облегчить процедуру выбора участка и снизить количество отказов, сообщил гендиректор АРЧК ДВ Валентин Тимаков на сессии "Дальневосточный гектар". Первый опыт" Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

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"Агентство проанализировало дальневосточные территории на предмет отсутствия прав третьих лиц и других ограничений и создает карту свободных гектаров", - сказал Тимаков.

По его словам, будущее программы - за пакетными продуктами, такими как предоставление делянок в обмен на домокомплекты. Этим предложением уже заинтересовались некоторые лесозаготовительные компании, готовые участвовать в таком проекте.

"Будут востребованы селения под ключ, развитие кооперации на дальневосточных гектарах, механизмы сбыта продукции. Сейчас мы работаем над исследованием локальных экономик, какие продукты наиболее востребованы в дальневосточных регионах. Например, амурский завод по переработке сои готов скупать эту продукцию у местных жителей. Вокруг завода есть свободные земли, и участники программы, желающие заниматься сельским хозяйством, могут воспользоваться этим каналом сбыта, выбрав свой гектар в этом районе", - отметил Тимаков.

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Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года и дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России. Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.рф". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017"Дальневосточный гектар"Россия
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