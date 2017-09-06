Южная Корея надеется на скорейшее создание ЗСТ с ЕврАзЭс

Министр торговли республики отметил увеличение торгового оборота между Москвой и Сеулом

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Южная Корея рассчитывает на скорейшее заключение соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС). Об этом заявил в четверг министр транспорта, промышленности и ресурсов Республики Пэк Ун Гю.

Как напомнил министр, в прошлом году товарооборот между Москвой и Сеулом после значительного спада вновь увеличился, достигнув новых высот. "Автомобильный завод KIA и другие крупные машинные предприятия показывают хорошие результаты продаж, и мне кажется, что это является символом улучшения наших отношений, - сказал он. - Однако мы считаем, что этого недостаточно".

"Южная Корея предлагает ряд мер для того чтобы расширить сотрудничество между нашими странами, - обратил внимание Пэк Ун Гю. - Для этого, в частности, требуется скорейшее подписание соглашения о создании зоны свободной торговли Южной Кореи с ЕврАзЭс, на которое мы надеемся."

"Рассчитываем, что сотрудничество наших стран будет проходить на основе равенства и взаимовыгоды, - подчеркнул министр. - Уверен, что корейские технологии в сочетании с теми условиями, которые готова нам предоставить российская сторона, смогут привести к новым результатам".

"Помимо экономических вопросов взаимодействия, мы надеемся, что Россия будет играть активную роль в решении ядерной угрозы КНДР", - добавил он.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.