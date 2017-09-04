Посол РФ в КНР: у Москвы и Пекина совпадают позиции по решению корейского кризиса

По словам Андрея Денисова, Россия и Китай намерены ориентироваться на мирное решение ситуации, которая сложилась вокруг Корейского полуострова

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай придерживаются схожих позиций относительно необходимости мирного урегулирования на Корейском полуострове. Такое мнение выразил в четверг посол России в Китае Андрей Денисов в беседе с ТАСС на полях третьего Восточного экономического форума.

"Позиция России и Китая определилась, наши позиции фактически совпадают", - подтвердил он.

"Сущность этих позиций в том, чтобы ориентироваться на мирное решение той критической ситуации, которая сложилась вокруг Корейского полуострова. А все остальное - это уже тактика", - пояснил дипломат.

В то же время Денисов подчеркнул, что Китай, как и Россия, считает, что санкционный путь давления на КНДР пройден практически до конца.

"Ужесточение санкций - это некий процесс, мы и, насколько я могу судить, наши китайские партнеры исходим из того, что он пройден практически до конца", - добавил Денисов.

"Те санкции, которые, по мнению СБ ООН, должны были оказать воздействие на позиции Северной Кореи, уже введены в действие, но, к сожалению, искомой цели не достигли", - напомнил дипломат.

"Что делать дальше? - Задался вопросом дипломат. - Санкции ужесточать, по нашему мнению, некуда". "Любые шаги в этом направлении будут означать просто-напросто экономическое удушение Северной Кореи, коснется это в первую очередь рядовых граждан, население этой страны, - уверен Денисов. - Поэтому считаем, что путь мирного решения - безальтернативный выбор, надо идти этим путем, донести предложение до руководства Северной Кореи и побудить его к диалогу".

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