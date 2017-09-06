Минстрой может внести законопроект об апартаментах в Госдуму в осеннюю сессию

Документ будет предусматривать понятие "многофункциональных зданий", отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ может внести законопроект об апартаментах в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Готовим концепцию изменения в законопроект. [Она может быть представлена] в осеннюю сессию. Мы попробуем, если договоримся со всеми", - сказал он.

Стасишин добавил, что, возможно, документ будет предусматривать понятие "многофункциональных зданий". "Прорабатывается. На самом деле, сейчас просто прорабатывается", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, включает ли это понятие возможность гражданам регистрироваться в них официально.

"Там слишком аккуратный вопрос, потому что нужно сделать так, чтобы не навредить. Просто сама регистрация в апартаментах - это одно из поручений, которое у нас есть, это как одна из мер или шагов для того, чтобы что-то получилось с апартаментами", - пояснил Стасишин.

Он также отметил, что доля апартаментов на российском рынке незначительна и составляет не более 1%.

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