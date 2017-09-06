Statoil получит 33,33% в разработчике месторождения "СевКомНефтегаза"

Стороны отмечают успешную реализацию пилотного проекта по бурению скважин

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Дочернее предприятие "Роснефти" - "РН-Разведка и добыча" и Statoil Russia AS подписали акционерное и операционное соглашение в отношении предприятия "СевКомНефтегаз", на базе которого будет осуществляться совместная разработка Северо-Комсомольского месторождения, передает ТАСС с церемонии подписания.

В соответствии с соглашением, Statoil приобретет 33,33% в "СевКомНефтегазе". "Кроме того, соглашение утверждает порядок управления активом в стадии разработки", - говорится в сообщении "Роснефти".

Стороны отмечают успешную реализацию пилотного проекта по бурению и испытанию двух скважин, позволяющих добывать высоковязкую нефть пласта ПК-1 Северо-Комсомольского месторождения: в результате работ в 2015-2016 годах: запасы нефти и конденсата по категории 2P увеличились с 52 до 111 млн тонн. Начало этапа опытно-промышленной эксплуатации пласта ПК-1 заложит основу для полномасштабной разработки месторождения.

Северо-Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на территории Пуровского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Площадь лицензионного участка - 1368,91 кв. км. По последним данным, остаточные извлекаемые запасы нефти и конденсата (АВ1В2) составляют 203 млн тонн, газа - 179 млрд куб. м. "Роснефть" и Statoil подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Северо-Комсомольского месторождения в 2013 году.