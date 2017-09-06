Губернатор: строительство моста Сахалин—Хоккайдо решит вопрос загрузки портов

Олег Кожемяко заявил, что переход позволит в разы увеличить грузопоток между РФ и Японией

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство транспортного перехода между островом Хоккайдо и Сахалином - это блестящая идея, которая позволит решить вопрос загрузки портовых мощностей региона, считает губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"Как возможность, как идея [строительство перехода Сахалин—Хоккайдо] - она блестящая, она решает вопросы загрузки наших портовых мощностей, решает вопросы использования потенциала грузооборота, который мог бы идти через Сахалин. <…> Это даст дополнительное преимущество [Сахалинской области] и обеспечит работу наших портов на 100%", - сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кроме того, отметил губернатор, строительство транспортного перехода "позволит серьезно увеличить" грузопоток между РФ и Японией, при этом создаст "комфортные условия для переправки товаров и стройматериалов на Сахалин гораздо более дешевым способом".

Кожемяко затруднился назвать сроки, в какие может быть построен переход, а также стоимость проекта. "Это уже приоритет президента, как он будет строиться. <…> Также пока никак нельзя оценить стоимость мостового перехода, пока нет изысканий, нет технико-экономического обоснования (проекта), со временем цифра появится", - сказал глава области.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.