Минстрой прогнозирует снижение объема ввода жилья в России в 2017 году на 6%

Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мень

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в России по итогам 2017 года может сократиться на 6% и составить 75 кв. м, сообщил министр строительство и ЖКХ Михаил Мень в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По разным оценкам, порядка 74-76 кв. м жилья может быть введено по итогам года. Небольшое снижение", - сказал он.

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